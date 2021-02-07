الأنبا توما يلتقى بالراهبات والمكرسات بإيبارشية سوهاج

جدة - نرمين السيد - بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، ثم دار الحوار حول الإصغاء إلى صوت الرب وأهمية الصمت، كما قدمت الراهبات عرضًا تعريفيا للرهبانيات التى ينتمون إليها والأنشطة التى يقمن بها داخل الإيبارشية، وتخلل ذلك مناقشات واقتراحات وتوصيات لتطوير العمل الرعوى داخل الإيبارشية. وقدمن الراهبات والمكرسات التهنئة لنيافته بمناسبة سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسى إيبارشية سوهاج.

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