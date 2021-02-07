صور.. مصر للطيران توقع بروتوكول رعاية لـ بيج رامى

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حضر توقيع البروتوكول الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الشركة.
وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمى، من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران برعاية الكوادر الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التى تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.
وصرح الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة سباقة فى رعاية الشباب المصرى الواعد والمنتخبات المصرية وأصحاب الإنجازات فى مختلف المجـالات وتقديم أفضل وسائل الرعاية والاهتمام للأبطال.
ومن جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين، خلال فعاليات التوقيع أن شركة مصر للطيران تلعب دورًا بصفتها ناقل وطنى لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التى ترفع علم مصر عاليًا.
وأكد أبوالعينين، أن بيج رامى يمثل نموذج للمثابرة والإصرار للشباب المصرى الذى يجب أن يُحتذى به
فى حين قال بيج رامى: "مصر للطيران من كبرى الكيانات فى المجتمع المصرى والانتماء إليها شرف كبير لكل المصريين كونها من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم".
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