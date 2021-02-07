- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر “من المنزل أم من المدرسة”.. مصادر تكشف تفاصيل امتحانات أولى وتانية ثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت امتحانات أولى وتانية ثانوي وجميع امتحانات الصفوف التعليمية محل قلق لدى الكثير من الطلاب، وحتى الآن لم يتم حسم هذه المسألة، إلا أنه ووفق التصريحات الحكومية وتصريحات وزير التربية والتعليم فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية سوف تتم عقب انتهاء إجازة منتصف العام، والمقرر انتهائها يوم 20 فبراير الجاري.
تفاصيل امتحانات أولى وتانية ثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول
هذا وسوف تجرى امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عقب نهاية الإجازة والتي استمرت لنحو 36 يوم تقريباً، حيث بدأت إجازة منتصف العام الدراسي الحالي يوم 16 يناير ومن المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير.
ووفق مصادر مطلعة لمصراوي فإن امتحانات أولى وتانية ثانوي سوف يتم إجرائها على التابلت ومن المدرسة، كما سيت إعلان جادول الإمتحانات قريباً وخلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يقوم طلاب الصف الأول الثانوي بأداء الإمتحانات في يوم واليوم الثاني للصف الثاني الثانوي.
اقرأ أيضاً:
كما أشار المصدر إلى أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال فترة الإمتحانات، لضمان عدم انتقال العدوى إلى الطلاب، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، بحيث لا يزيد أعداد الطلاب خلال أداء الإمتحانات عن 14 طالب باللجنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “من المنزل أم من المدرسة”.. مصادر تكشف تفاصيل امتحانات أولى وتانية ثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.