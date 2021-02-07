انت الان تتابع تفاصيل خبر “من المنزل أم من المدرسة”.. مصادر تكشف تفاصيل امتحانات أولى وتانية ثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت امتحانات أولى وتانية ثانوي وجميع امتحانات الصفوف التعليمية محل قلق لدى الكثير من الطلاب، وحتى الآن لم يتم حسم هذه المسألة، إلا أنه ووفق التصريحات الحكومية وتصريحات وزير التربية والتعليم فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية سوف تتم عقب انتهاء إجازة منتصف العام، والمقرر انتهائها يوم 20 فبراير الجاري.

تفاصيل امتحانات أولى وتانية ثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول

هذا وسوف تجرى امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عقب نهاية الإجازة والتي استمرت لنحو 36 يوم تقريباً، حيث بدأت إجازة منتصف العام الدراسي الحالي يوم 16 يناير ومن المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير.

ووفق مصادر مطلعة لمصراوي فإن امتحانات أولى وتانية ثانوي سوف يتم إجرائها على التابلت ومن المدرسة، كما سيت إعلان جادول الإمتحانات قريباً وخلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يقوم طلاب الصف الأول الثانوي بأداء الإمتحانات في يوم واليوم الثاني للصف الثاني الثانوي.

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كما أشار المصدر إلى أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال فترة الإمتحانات، لضمان عدم انتقال العدوى إلى الطلاب، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، بحيث لا يزيد أعداد الطلاب خلال أداء الإمتحانات عن 14 طالب باللجنة.