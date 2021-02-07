مونديال الأندية:مجموع جوائز كأس العالم للأندية.. 5 مليون دولار في إنتظار الأهلي

تصل مكأفات الفوز ببطولة كأس العالم للأندية لمجموع جوائز 16 مليون دولاد لهذا العام، بعد تقليص مكأفات البطولة بسبب التطورات الإقتصادية الماضيه إثر فيروس كورونا.

يحصل بطل كأس العالم للأندية علي جائزة مالية قدرها 5 مليون دولار كمركز أول، بينما يحصد صاحب المركز الثاني جائزة مالية تقدر بـ 4 مليون دولار بالإضافة للميدالية الفضيه بإعتباره صاحب المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

ويحصل صاحب المركز الثالث علي جائزة تقدر قيمتها 2.5 مليون دولار بعد لعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين في الدور للنصف النهائي للبطولة.

صاحب المركز الرابع يحصل علي قيمة مالية تقدر بـ 2 مليون دولار

بينما يحصد صاحب المركز الخامس في مونديال الأندية، جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار.

ويحصد صاحب المركز الأخير في تلك البطولة وهو صاحب المركز السادس جائزة قدرها مليون دولار فقط، وذلك بعد إنسحاب أوكلاند سيتي.

إحتمالات المراكز

المركز الأول والثاني : مازالت فرصة الثلاثي : "الأهلي، بايرن ميونخ، تيجريس الكندي، بعد إقصاء الدحيل القطري وأولسان هونداي" قائمة في تحقيق ميدالية ذهبي أو فضيه.

المركز الثالث والرابع: مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ستقام بين الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ أمام بالميراس بعد خسارة الأخير أمام تيجريس في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.

نجح الدحيل القطري في حصد المركز الخامس من كأس العالم للأندية المقام حاليا في الدوحة بعد الفوز علي أولسان هونداي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

وهكذا يكون ترتيب الجوائز كالتالي:

مجموع جوائز مونديال الأندية 16 مليون دولار لهذا العام

يحصل بطل المونديال علي 5 مليون يورو

وصيف البطولة يحصل علي 4 مليون دولار

المركز الثالث يحصل علي 2.5 مليون دولار " بين الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ضد بالميراس".

المركز الرابع يحصد 2 مليون دولار " بين الفائز من مباراة بايرن ميونخ والأهلي ضد بالميراس".

الدحيل القطري بالمركز الخامس يحصل علي 1.5 دولار.

أولسان هونداي سادس البطولة يحصل علي مليون دولار.

ويواجه الأهلي بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية علي ملعب أحمد بن علي في تمام الثامنة مساء.