تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

أقتربت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة علي ملعب أحمد بن علي في تمام الثامنة من مساء غدا، الأثنين.

وتتجه الجماهير لإستقبال القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلنت قنوات BeIN sport بث المباراة عبر ترددها المفتوح بالإضافة للقنوات المشفرة بتعليق صوتي للمعلق علي محمد علي.

وأكدت مجموعة قنوات الكأس بث أحداث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم عبر قناتها المفتوحة بجانب قنوات الشبكة المشفرة بتعليق صوتي من ضمنهم أحمد الطيب.

تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات

ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة BeIN sport عبر التردد:

- التردد: 11054،12765

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021

وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي النايل سات :

- التردد: 12245.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي العرب سات:

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويمكنك متابعة المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة دون النايل سات والعرب سات علي القنوات التالية:

كشفت 20Mediaset عن بث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي القمر الصناعي يوتلساب 5.

وأعلنت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل المباراة عبر القمر الصناعي إنتل سات.

كما أكدت شبكة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناتي الكأس 3 HD والكأس 6HD.

وتنقل قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" .

وأكدت DAZN 1 Bar Deutsch HD القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للقاء بين العملاق البافاري والمارد الأحمر عبر ترددها على قمر استرا 1KR.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء، علي ملعب أحمد بن علي، في منتصف نهائي مونديال الأندية بعد صعود المارد الأحمر علي حساب الدحيل القطري مستضيف البطولة.