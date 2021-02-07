"مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل لبحث تطوير العمل البرلماني "صور"

استضاف حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "تطوير العمل البرلماني" وذلك بحضور ممثليين لعدد من الأحزاب السياسية.
الورش تستهدف تعزيز الحوار
وتستهدف الورشة تعزيز الحوار آليات العمل بين الأحزاب السياسية بهدف اثراء الحياة الحزبية والنيابية وبما يصب في النهاية للصالح العام ومصلحة المصريين.
من جانبه، قال زعيم الأغلبيىة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد، إن الورشة تأتي استكمالًا لمسيرة من العمل نهجها الحزب استهدفت الاستماع لكافة رؤى وتوجهات الأحزاب، وترسيخ أسس ومبادئ حياة سياسية قويمة.
وأضاف رشاد، أن مستقبل وطن حريص على تعزيز المشاركة والاستماع لمختلف الرؤى دون اقصاء لأحد، مؤكدًا أن مستقبل وطن يفتح يده وأبوابه للجميع دون تمييز؛ طالما هناك خط جامع بيننا وهو الوطنية والعمل لما فيه الصالح العام.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد استقبل وزير الاتصالات، عمرو طلعت، وذلك لعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة، وتقديم أبرز المجهودات والخدامات التى قدمتها الوزارة.
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