"الزراعة" توضح حقيقة اكتشاف مرض الصدأ الأصفر بالقمح

أكد الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن باحثى قسم بحوث أمراض القمح يقومون خلال شهري يناير وفبراير بالمرور المكثف على زراعات القمح فى جميع محافظات مصر لمتابعة أصناف القمح المزروعة "سخا 95 ، مصر 3 ، جيزة 171 ، سدس 14 ، جميزة 12 ، سخا 94 ، جيزة 168 ، مصر 1" للاكتشاف المبكر لأى إصابة بمرض الصدأ الأصفر.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والتعامل الفوري مع المشاكل التي تواجههم وبتكليف من د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وقال مدير معهد امراض النبات انه بعد المرور على زراعات القمح خلال الفترة السابقة وحتى الآن لم يتم اكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر وحالة القمح جيدة جدًا.

وأضاف ان الحملات تمت بالتنسيق والتعاون مع مفتشى الإرشاد والمكافحة فى مديريات الزراعة بالمحافظات وهناك تكامل بين كافة قطاعات وزارة الزراعة لمجابهة مرض الصدأ الأصفر للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.