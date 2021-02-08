معهد هوفر يعلن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر يناهز 100 عام

كشف معهد هوفر اليوم الأحد، عن وفاة جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي كان في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة، وذلك أمس السبت الموافق 6 يناير 2021، عن عمر يناهز 100 عام.

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وكان شولتز يتمتع بخبرة واسعة والعديد من المواهب، وقد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة رغم الاقتتال الداخلي المرير في إدارة الرئيس رونالد ريجان.

مواقف سياسية في حياة الراحل جورج شولتز

وحقق شولتز، نجاحات كبيرة كرجل دولة، وأشاد به أعضاء في الكونجرس لمعارضته بيع أسلحة لإيران واعتباره ذلك حماقة، كما ساعدت جهود شولتز، بصفته كبير الدبلوماسيين الأمريكيين من عام 1982 إلى عام 1989 في عهد الرئيس الجمهوري ريجان، في إنهاء الحرب الباردة التي استمرت أربعة عقود وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية وجعلت الولايات المتحدة وحلفاءها في مواجهة مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية وأثارت مخاوف من صراع نووي عالمي.

فشل جورج شولتز في إحلال السلام في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى

بينما تاريخه في وزارة الخارجية تأثر سلبا بإخفاقه في إحلال السلام في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وهما منطقتان بذل فيهما جهودا شخصية كبيرة، ولكنه ظل ناشطا حتى التسعينيات من عمره من خلال تولي أحد المناصب في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد وعضوية عدد من المجالس، كما ألف شولتز كتبا واتخذ مواقف مناوئة لفرض الحظر على كوبا وتغير المناخ وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان يرى أستاذ الاقتصاد جورج شولتز نفسه كخبير يعتمد على الأرقام أكثر من كونه مؤيدا لفكر معين.

رتب الاتصالات الأولى بين رونالد ريغان والنظام السوفيتي منذ العام 1983، وحضر مع نائب الرئيس جورج بوش الأب جنازة الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي قسطنطين تشيرنينكو في العام 1985، والتقى في هذه المناسبة الزعيم الجديد للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الذي كان يُعد بالفعل معتدلاً ورأى فيه انفتاحا لتعزيز الحوار بين القوتين المتنافستين.

رأي جورج شولتز في نهج دونالد ترامب

وأعرب الراحل في مقال كتبه بمناسبة عيد ميلاده المئة في العام الماضي 2020، عن أسفه للنهج الذي اتبعه الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن الولايات المتحدة، مثل الأفراد، لا يمكن أن تنجح إلا إذا اكتسبت ثقة الأطراف الآخرين.