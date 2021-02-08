برعاية الأمم المتحدة اتحاد المبدعين العرب يعقد مؤتمر التحول الرقمي وأثره على...

ظل التغيرات العلمية و الإلكترونية الحديثة و الثورة التقنية التي تؤثر على العالم وتغير اتجاهاته وٱلياته . ومن خلال المؤتمر التاسع و الخمسين التي تعقده الأمم المتحدة فى الفترة من 8 فبراير وحتي 17 فبراير يقوم اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وبالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب بعمل اول مؤتمر حول التحول الرقمي و أثره على الصحة و التعليم .

ويقول الاذاعي/ احمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب

أن هذا المؤتمر يتواكب مع الحداثة الراهنة فى عالم التكنولوجيا و كيفية مواكبة الدول لهذا التطور العملاق . وسوف يعقد الاتحاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة .وسوف يتحدث فيه نخبة من كبار الشخصيات المعنية فى هذا المجال ومنهم

الدكتورة / مها الرباط ، المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط ووزير الصحة الأسبق .

والدكتورة/ هالة عدلي حسين . رئيس شركة الدم بالمصل و اللقاح سابقا ومسؤول ملف المرأة لاتحاد المبدعين العرب بالامم المتحدة .أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية.

الاستاذ الدكتور/ سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة و رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

المستشار / عدلي حسين رئيس لجنه الشراكة الاورومتوسطية ومحافظ القليوبية و المنوفية الأسبق.

الدكتورة / بدرية سليمان ،نائب رئيس البرلمان السوداني سابقا ورئيس اتحاد قيادات المرأة العربية .

الصحفية / صباح الحكيم ، أستاذ الإعلام بجامعة اكتوبر.

الدكتور/ جاسم الياقوت ،مستشار وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق ونائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب.

الإعلامي/ احمد عبد الرحمن أمين عام مساعد اتحاد الإعلاميين العرب.

ويدير المؤتمر نرمين سليم/ مدير عام اتحاد المبدعين العرب و المتحدث بإسمه فى الأمم المتحدة

وسوف يقوم بإفتتاح المؤتمر الاذاعي/ أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين.

هذا وسيبدأ المؤتمر فى يوم 8 فبراير فى تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة من خلال شبكة التواصل الاجتماعى عن طريق الانترنت .

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