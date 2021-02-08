ارتفاع درجات الحرارة| تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 8-2-2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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كما توقعت الأرصاد أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

الأرصاد: شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية

فيما كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد سوف تتعرض لشبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد .

وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بجانب جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الاثنين 8-2-2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 26





درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 19



