الملصق الالكتروني-أرشيفية
ساعات قليلة وتبدأ إدارات المرور على مستوى الجمهورية استقبال كافة المواطنين لإنهاء التراخيص و تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها.
وسوف تبدأ كافة الوحدات في العمل لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط بداية من الفترة الصباحية من الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة بيوم 30 مارس المقبل، لتثبيت الملصق.
نصيحة المرور لمالكي السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني
ووجه مصدر أمني، نصيحة لكل مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إصدار الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم عبر الأنترنت
يذكر أنه يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة بشكل إلكتروني، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) من على موقع وزارة الداخلية، وذلك تيسيرًا على المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور، على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية، تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق وبمناسبة قرب إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 30 مارس المقبل.
الهدف من الملصق الإلكتروني
يشار أن الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، جاء لتطبيق منظومة النقل الذكية، والتي تتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، فضلًا عن تحديد أماكن التكدسات المرورية لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارات المرور تبدأ باستقبال المواطنين لتثبيت الملصق الإلكتروني حتى الثامنة مساءًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.