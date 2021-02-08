مساعد وزير التموين : 700 مليار جنيه حجم استهلاك المصريين من الطعام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد، لدينا مخزون استراتيجى آمن من القمح يصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن 90 مليار تم تخصيصها لدعم مشتريات السلع من الخارج، مؤكدًا أن حجم الاستهلاك فى مصر وصل إلى 2.1 تريليون، منهم 700 مليار تم إنفاقهم على الطعام والشراب عام 2020.
وأكد أن الدواجن فى المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين فى الطعام يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرًا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب والسلع الترفيعية زاد الإقبال عليها الفترة الماضية.
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