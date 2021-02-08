أهم الاخبار.. السودان تتحدث عن آثار كارثية لـ سد النهضة.. تعليق مرتضى منصور على رفض طعنه.. وهزيمة ساحقة لـ ليفربول

الصحة: تسجيل 534 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم.

رئيس وزراء السودان يتحدث عن "أثر كارثي" بسبب الملء الثاني لسد النهضة

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان.. للمزيد اضغط هنا

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على الحكم الصادر اليوم من القضاء الإداري برفض الطعن الخاص به للعودة مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك.. للمزيد اضغط هنا

19 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال فبراير 2021

تراجعت اسعار الذهب منذ بداية الشهر الجاري بنحو 19 جنيها، حيث سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 7-2-2021 عيار 21 نحو 793 جنيها مقارنة بـ 812 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي 31-1-2021..للمزيد اضغط هنا

أرقام كارثية لـ ليفربول بعد رباعية مانشستر سيتي

خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..للمزيد اضغط هنا

عقيلة صالح: فتح الطريق الساحلي في ليبيا قريبا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن الطريق الساحلي في ليبيا سيعاد فتحه مرة أخرى قريبا. للمزيد اضغط هنا