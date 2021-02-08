التموين : استخراج بدل تالف البطاقات التموينية إلكترونيا بـ هذا الشرط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستمرار فى استخراج البطاقات التموينية "بدل التالف والفاقد إلكترونيا" من على موقع "دعم مصر" دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.





وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أنها تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات التموين المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شيء يفيدهم عن منظومة الدعم. واتخذت وزارة التموين جميع التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وذلك فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر.



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