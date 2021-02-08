نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل من العمق الأفريقي.. ماذا قدم أئمة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشاط مكثف قدمه عدد من أئمة وزارة الأوقاف في العمق الإفريقي، سواء في نيروبي أو كينيا أو السودان، وعقد أئمة وزارة وزارة الأوقاف بنيروبي والجمعية الإسلامية بكاجيادو – بكينيا، ندوتين، الندوة الأولى بعنوان: “مسئولية الشباب في الإسلام”، وتضمنت كلمة من الشيخ أكمل زكي عبد المجيد وتناول فيها ما يلي: نظرة الإسلام إلى الشباب، نماذج من إسهام الشباب في خدمة المجتمع، سيدنا زيد بن ثابت (رضي الله عنه)، سيدنا الزبير بن العوام (رضي الله عنه) كلمة من الشيخ عبد الشافي حسانين عبد الشافي وتناول فيها ما يلي دور الشباب في إظهار القدوة الحسنة.

أما الندوة الثانية بعنوان: “الإدمان وخطورته على الشباب”، وتضمنت الآتي كلمة من الشيخ أكمل زكي عبد المجيد وتناول فيها ما يلي:نظرة الإسلام إلى العقل والاعتداء على العقل نزول به إلى رتبة الأنعام.

13 إماما إلى 7 دول بينها 4 دول أفريقية

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد 13 إماما إلى 7 دول بينها 4 دول أفريقية، وذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وفي ضوء العلاقات المصرية الأفريقية العريقة، وحرص مصر على عمقها الأفريقى.

1- الشيخ إسلام حسن محمد محمد - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا.

2- الشيخ محمود شوقي عطية مرسي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا.

3- الشيخ محمد محمود دياب روبي - إمام وخطيب بأوقاف الفيوم للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا.

4-الشيخ محمد علي مصطفى أحمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي أرنجا – تنزانيا.

5- الشيخ حسن محمد حامد محمد هلال إمام وخطيب بأوقاف القليوبية للعمل بالمركز الإسلامي – مناوس – الأمازون - البرازيل.

6. الشيخ محمد محمد صدقي عبد الكريم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية – سان ميكال ساوباولو - البرازيل.

7-الشيخ علي صابر عبد الباري علي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – أوروغويانا - البرازيل.

8- الشيخ محمود يوسف محمد علي - إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامي الجنوبي – النيجري - فنزويلا.

9- الشيخ عمرو يحيى سعد محمود الشماع إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل لدى مؤسسة سعيد الحنفي – مراكيبو- فنزويلا.

10- الشيخ أيمن رمضان كامل محمود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة بتولا – جمهورية موزمبيق.

11- الشيخ عبد الله أحمد عبد الله محمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا.

12-الشيخ محمد إبراهيم حامد إسماعيل - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمسجد بلال بن رباح – التابع للمركز الثقافي الإسلامي – بحي ليفربول – سيدني - استراليا.

13- الشيخ أكمل زكي عبد المجيد السيد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو – بدولة كينيا.

وسافرت قافلة دعوية تضم عدد من الأئمة والواعظات لعدد من الولايات السودانية، فهي ولايات ذات سمات خاصة منها التدين المعتدل والطبيعة الفطرية.

قافلة دعوية لولايات السودان

قام أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية في ولاية شمال كردفان اليوم الأحد بزيارة لمقر ديوان عام الأوقاف للولاية بمدينة الأبيض، شارك في الزيارة الدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم، والدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية، والشيخ محمد رجب إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والواعظة عبير أنور، والواعظة دينا الجدامي، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، والداعية منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم، وعدد من الدعاة السودانيين.

وعقدت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية بالمشاركة مع وفد القافلة الدعوية المصرية بمسجد أم درمان الكبير بعنوان " مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ( عز وجل) " بحضور الدكتور منصور حسن مدير الدعوة بمحلية أم درمان، وفضيلة الشيخ هاني عبد الرحمن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف السودانية، وعدد كبير من رواد المسجد الكبير بأم درمان.

وخلال كلمته أشاد الدكتور منصور حسن مدير الدعوة بأم درمان بالقافلة الدعوية المصرية مؤكدًا أنها تضم أحد عشر كوكبًا من أئمة وواعظات مصر بالمشاركة مع أبناء وزارة الأوقاف السودانية، لتتعاون الوزارتان في سبيل نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ومن جانبه أوضح الشيخ هاني عبد الرحمن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف السودانية أن مصر فيها الرخاء والسخاء والرحمة وفيها خير أجناد الأرض.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف المصرية أن أول من أسس للتعايش والتسامح هو نبينا (صلى الله عليه وسلم)، حيث كان في المدينة المنورة قبائل ومذاهب متعددة واستطاع بحكمته وأخلاقه وسماحته أن يجمعهم تحت سماء وطن واحد.

ومن جانبها أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن الله (عزو جل) فطَرَ الإنسان على حبِّ الأرض والديار، ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحب وطنه، يحب مكةَ، وما خرج منها إلا بعد أن لاقى من المشركين أصنافَ العذاب والأذى، فصَبَر لعله يلقى من قومه رقةً واستجابة، وأقام ورحل

عقدت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية بالمشاركة مع وفد القافلة الدعوية المصرية بمسجد أم درمان الكبير بعنوان " مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ( عز وجل) " بحضور الدكتور منصور حسن مدير الدعوة بمحلية أم درمان، والشيخ هاني عبد الرحمن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف السودانية، وعدد كبير من رواد المسجد الكبير بأم درمان.