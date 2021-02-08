البحوث الفلكية يعلن موعد بداية شهر رجب

جدة - نرمين السيد - قال المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساء بتوقيت القاهرة، يوم الخميس المقبل، الموافق 29 من جمادى الآخرة 1442 هجريا، والموافق 11 فبراير الجارى.





وأضاف، فى بيان له، أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 15 دقائق، وفى القاهرة بـ 18 دقيقة. موعد بداية شهر رجب وأشار إلى أن الهلال الجديد سيغرب فى محافظات مصر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة. أما فى العواصم والمدن العربية والإسلا مية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 2 - 26 دقيقة. وأكد معهد البحوث الفلكية أنه بذلك، يكون يوم الجمعة المقبل 12 فبراير الجارى، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر رجب يوم السبت المقبل.

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