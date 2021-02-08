نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في مصر".. دكاكين تراثية عمرها تجاوز الـ100 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مصر أحد أكثر بلاد العالم امتلاكًا للتراث وخاصة في الفترة القبطية ثم العصر الإسلامي ثم العصر الحديث، حيث دأب الشعب المصري على الإبداع الذي ورثه عن أجداده قدماء المصريين وخرج ذلك في شكل عمران له طعم ومذاق خاص.

وتعد القاهرة التي أنشأها المعز لدين الله الفاطمي، ثم طورها صلاح الدين الأيوبي كي تضم عواصم مصر الإسلامية في سور واحد هي الأغنى تراثًا بين بلاد العالم، فهي تضم مناطق ومباني تجاوزت الألف عام.

ففي العصرين الأيوبي والمملوكي شهدت مصر حركة عمرانية هائلة، ثم في عصر أسرة محمد علي بدأت تنحو نحو الحداثة، وبعد مباني القاهرة التراثية بدأنا نرى المنازل والعمائر ذات الطابع الأوروبي وهي ما عُرفت باسم القاهرة الخديوية نسبة لمؤسسها الخديوي إسماعيل.

وفي القاهرة الخديوية بدأت تظهر محال ذات طابع يميل للأوربية بمسحة شرقية في خليط لا يجيد صناعته سوى المصريين، ومن بين تلك المحال أقدم مطحن بن، وأقدم مقهى شعبي، وأقدم محال لبيع المجوهرات، وكذلك أقدم محل لبيع الجرائد العالمية، ومحل أو من أدخل البيتزا إلى مصر.

وننشر من خلال التقرير عدد من الصور تحمل تعريفًا بعدد من تلك المحال والأماكن التي تجاوز عمرها المائة عام ولا زالت تحمل روائح الماضي.