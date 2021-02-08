وأوضح وليد فاروق في تصريح لـ" دوت الخليج "اتمني ان يكون الرد مبني علي ردود حقوقية مبنية علي اليات ومرجعية للمواثيق والاتفاقيات الدولية دون دون الردود الحنجورية التي لا تتفق والمنظومة الحقوقية لاننا أمام تلك التصريحات التي يشوبها الشكل السياسي من قبل النائبين دون رصد حقيقي لطبيعة الحالة الحقوقية المصرية.
ومن هذا المنطلق نجد ان لجنة حقوق الإنسان لها كل الحق في الرد ووضع رؤية منضبطة لحالة الإصلاح في الملف الحقوقي الذي نري أنه على مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يسير بشكل جيد إنما علي المستوي الحقوق المدنية والسياسية يحتاج الي كثير من العمل والإصلاحات من اجل اصلاح الملف بشكل متوازن.
وأكد وليد فاروق أنه مايقلقني في الحقيقة هو عدم توافر الخبرات الحقوقية لدا النواب المتواجدين داخل اللجنة وكنا نتمني أن يتواجد عنصر أو اثنين من الحقوقيين كأعضاء في المجلس من أجل تأسيس رؤية حقوقية صادقة تتماشى واصلاح الملف الحقوقي علي مستوي التشريعات التي تحتاج إلى تأكيد وترسيخ حقوق الانسان فمع احترامي الشديد لاعضاء اللجنة إلا أنني غير متفائل من التصدي للتقارير والتصريحات التي تخرج من اصدقاء الإخوان في الخارج لذا يجب الاستعانة بخبرات المجلس القومي لحقوق الانسان في هذا الصدد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد فاروق: لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لها الحق في الرد على جميع التقارير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.