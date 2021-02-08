صندوق تطوير العشوائيات : الدولة انتهت من تطوير 90% من المناطق الخطرة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن عزبة الهجانة من المناطق العشوائية الآمنة وليست الخطرة، لافتا إلى أن دخول الدولة لتطويرها أمر فى غاية الأهمية، من أجل حياة المواطنين.





أضاف، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى" بالتليفزيون المصرى، أن الدولة انتهت من تطوير 90% من المناطق العشوائية الخطرة، وستتجه قريبا نحو الأماكن الشعبية غير المخططة.

ولفت خالد صديق إلى أن البدء فى تطوير عزبة الهجانة سيتم فور انتهاء الوزارت من وضع خطط التطوير لها.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطحب أمس الأحد، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، فى جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الجولة على التطوير الجارى لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، ووجه بالاستمرار فى نهج الدولة وجهودها فى تطوير جميع المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من جميع الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.