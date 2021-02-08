فيديو .. مساء dmc يعرض قصة مروة محمد التى تحولت من فنانة إلى مشردة

من جانبه، قال شقيقها ساهر محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "dmc" : "أختى مروة مشردة فى الشارع، وأنا معايا توكتوك شغال عليه، ومعنديش مكان ليها علشان أنا قاعد فى أوضتين عند ناس فى البلد، وبروحلها المكان اللى هى متواجدة فيه أشوفها لو محتاجة حاجة".
أضاف: "أختى قاعدة تحت شجرة حاليا، والناس بيخافوا منها، وخصوصا العيال الصغيرة، علشان هى قاعدة فى الشارع وشكلها متبهدل".
وتابع: "أنا متجوز وعندى 3 عيال، ومعنديش مكان أقعدها فيه، ومفيش إمكانيات أنى أجيب لها مكان تقعد فيه، أنا لو جبتها معايا عيالى هيمشوا مش هيقعدوا معاها، علشان هى بتنفعل وممكن تضربهم".
ولفت ساهر محمد إلى أن شقيقته كانت تقوم بالتمثيل منذ 20 سنة، متابعا: "بس هى عصبية وبتزعق ومحدش بيعرف يتعامل معاها.. وبقالها أكثر من سنتين قاعدة فى الشارع".
من جانبه، أعلن المهندس محمود وحيد، رئيس جمعية معانا لإنقاذ إنسان، عن تبنى الجمعية لحالة الفنانة مروة محمد.
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