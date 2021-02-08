اليوم.. "مصر للطيران" تسير 43 رحلة جوية لنقل 3757 راكبا

تسير (مصر للطيران) ، اليوم الإثنين، 43 رحلة جوية خارجية وداخلية لنقل 3757 راكبا لجهات مختلفة. وذكرت الشركة أن رحلاتها الخارجية ، غدا بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس ابابا، اربيل، الخرطوم، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، فضلا عن رحلتين للشحن الجوي.

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