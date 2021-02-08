داليا زيادة: يجب أن تتشارك جميع الأطراف المعنية للرد على التقارير المعادية لمصر

وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ" دوت الخليج " أنه يجب أن تقوم بهذه الخطوة بمشاركة كل الأطراف المعنية، وأهمها على الإطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرًا لدوره ومصداقيته لدى المجتمع الدولي.
واضافت أنه في نفس الوقت يجب أن تشرك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في هذه الخطوة، بأن تعقد معهم جلسات حوار وتفهم منهم أبعاد المشاكل الحقوقية الموجودة في مصر، خصوصًا في فئة الحريات المدنية والسياسية، والعمل مع الدولة على حلها في الداخل أولًا، ثم تقوم بعد ذلك بنقل ما حدث من تطور للخارج.
وحتى لا نكون فقط نكرر ما قمنا به في السابق ولم يأتي بنتيجة ملموسة، وأعني بذاك سفر وفود برلمانية أو شعبية للتحدث عن مصر لدى صناع القرار في الخارج وتحسين صورة مصر لديهم.
ويجب أن لجنة حقوق الإنسان يجب أن تقوم بدور داخلي أولًا مع الدولة المصرية لفك الاشتباكات الكثيرة في هذا الملف الشائك، ثم يعقبه بعد ذلك تواصل وتفاهم مع البرلمانات في دول العالم والتواصل مع صناع القرار في الخارج.
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