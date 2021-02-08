عودة التيار الكهربائي بحي البساتين بعد إصلاح كابل جهد منخفض

وأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، أنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بالحي بوجود ماس كهربائي بكابل جهد منخفض، وعلى الفور تم إبلاغ الكهرباء واستدعاء الوردية المسائية وتم إصلاحه وإعادة التيار مرة أخرى.

محمد يوسف

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