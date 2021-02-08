نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة التيار الكهربائي بحي البساتين بعد إصلاح كابل جهد منخفض في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت الأجهزة المعنية بحي البساتين، من إصلاح كابل كهربائي، أمام مدرسة طلعت حرب الابتدائية بمساكن الكندي شرق الأوتوستراد.
وأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، أنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بالحي بوجود ماس كهربائي بكابل جهد منخفض، وعلى الفور تم إبلاغ الكهرباء واستدعاء الوردية المسائية وتم إصلاحه وإعادة التيار مرة أخرى.
وأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، أنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بالحي بوجود ماس كهربائي بكابل جهد منخفض، وعلى الفور تم إبلاغ الكهرباء واستدعاء الوردية المسائية وتم إصلاحه وإعادة التيار مرة أخرى.