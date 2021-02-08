رئيس حماية المستهلك : عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل .. جريمة

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التجار الذين لا يريدون إرجاع أو استبدال البضاعة المباعة يرتكبون جريمة يعاقب عليه القانون بغرامة كبيرة تصل لـ 2 مليون جنيه.





وقال، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لـ برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أنه يمكن للمواطن أن يرد المنتج الذى اشتراه بعد 15 يوما بدون إبداء أسباب، ويمكن أن ترد بعد 30 يوما مع وجود عيوب فى الصناعة. وأكد أن "الفاتورة" حق ونص فى قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك مخالفة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه فى حال رفض البائع كتابة فاتورة للمستهلك، مطالبا المواطنين الاحتفاظ بالفاتورة والاحتفاظ بها فى حال شراء أى منتجات فى الأوكازيون الشتوى أو أى وقت.

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