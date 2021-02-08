طقس الإثنين .. استمرار الشبورة وتحسن درجات الحرارة .. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، دافئا نهارا على جميع الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحرين المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 26 14 الإسكندرية 24 14 وادى النطرون 24 14 طنطا 26 14 شبين الكوم 26 14 دمنهور 24 13 بلطيم 24 14 مطروح 23 11 السلوم 24 11 سيوة 27 08 بورسعيد 24 14 دمياط 24 14 الزقازيق 26 14 المنصورة 26 14 الاسماعيلية 26 12 السويس 26 14 العريش 24 13 رفح 23 13 رأس سدر 26 13 نخل 24 10 نويبع 26 17 طابا 24 15 كاترين 20 08 الطور 26 13 شرم الشيخ 26 16 الغردقة 26 15 مرسى علم 26 15 الفيوم 27 10 بنى سويف 27 09 المنيا 27 09 أسيوط 26 09 سوهاج 28 10 قنا 28 11 الأقصر 29 12 أسوان 29 12 ادفو 28 11 أبوسمبل 26 13 الوادى الجديد 26 11 حلايب 25 19 شلاتين 26 19

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