تخدم مليون مواطن.. مستشفى الخازندارة يستقبل 762 حالة دخول وتجري 352 عملية جراحية

استقبل مستشفى الخازندارة العام في الثلث الاخير من العام الماضي٧٦٢ حالة دخول وحجز بالمستشفي، وأجرت ٣٥٢ عملية جراحية، وتخدم المستشفي حوالي مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية في جميع التخصصات.

نجح المستشفى في إجراء تصليح فتق سري مع شد جدار البطن، كما نجحت باستئصال عملية الغدة الدرقية بقسم الجراحة، واجرت جراحة استئصال أورام ليفية مع الحفاظ على الرحم بقسم النساء والتوليد.

قال الدكتور وحيد الشال مدير عام المستشفي، ان قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوي على 5 أسرة للكشف بالإضافة إلى وحدة إنعاش القلب والعمليات الصغرى.

وذكر مدير عام المستشفي، ان العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمي، ويعمل بها أطباء متميزون في الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتا الي وجود وحدة غسيل كلوي بها 9 أسرة وتخدم 18 مريض يوميًا.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان المستشفى بها قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية وجاري التطوير واحضار جهاز DR، والمستشفى بها معامل متكاملة لجميع التحاليل والفحوصات الطبية مثل الفيروسات، وكيمياء الدم وغيرها.