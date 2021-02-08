تستكمل اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين ، اليوم المرحلة الثانية لإنتخابات النقابات الفرعية . وتجرى اليوم ، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، تحت إشراف هيئة قضايا الدولة وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح. وكانت قد بدأت أمس الأحد العملية الانتخابية للمرحلة الأولى بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

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