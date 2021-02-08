موجز السوشيال ميديا.. أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي.. ووائل رياض يذكر لاعبي الأهلي بمباراة ريال مدريد

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أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ

آثار احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز الجدل بعد الرد على احد متابعي صفحة النادي الأهلي على فيس بوك .

وكان احمد الشيخ حرص على دعم لاعبي النادي الأهلي في كأس العالم أمام البايرن ميونخ بالتعليق على احدى منشورات الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك قائلا " كل التوفيق بإذن الله ".

الأهلي فوق الجميع.. وائل رياض يذكر لاعبي الأهلي بمباراة ريال مدريد

وجه الكابتن وائل رياض لاعب النادي الاهلي السابق الدعم للاعبي الأهلي في مباراة اليوم أمام البايرن ميونخ بتذكريهم بمباراة الأهلي امام فريق ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأهلي ١-٠

وكتب وائل رياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "محاضرة ريال مدريد : ٤-٨-٢٠٠١ ماتشنا مع ريال مدريد كنت قاعد مع حسام غالي في الأوضة في المعسكر وكنا لسه راجعين من كأس العالم في الأرچنتين ، المهم سألته يا غالي يا تري جوزيه هيقول إيه في المحاضرة ؟.."

شيكابالا يحيي الذكرى السادسة لشهداء استاد الدفاع الجوي



أحيا محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي

ونشر شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة لتبشرت الزمالك معبر عن شهداء الزمالك وعلق قائلا " ٢٠ شهيد في الجنة لن ننساكم "

أول تعليق من رياض محرز بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول



احتفل رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بفوز فريق على فريق ليفربول في المباراة التي جمعت بين الفريقين امس بالدوري الانجليزي الممتاز



ونشر رياض محرز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا " فوز كبير ".