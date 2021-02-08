الكهرباء: اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم

فواتير كهرباء خاطئة ذلك ماتم تداوله امس عن وجود أخطاء بفواتير شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وباستيضاح الأمر من محمد السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أنه تم اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم، تخص مشتركين تابعين لإدارتي العمرانية والسادس من أكتوبر عن استهلاك شهر يناير الماضي.

وأكد السيسى ، أنه لم يتم تحصيل أي فاتورة خاطئة من أي مشترك على مستوى الشركة، لافتا إلى أنه تم تصحيح الخطأ وإعادة طباعة الفواتير الخاطئة بعد تصحيحها.

ونفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما تردد عن قيام الشركة بحصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضي، بإدارات العمرانية و6 أكتوبر، ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم، وذلك بعد اكتشاف ما يقرب من 21 ألف فاتورة خاطئة بقطاع الهرم، تم طباعتها بمبالغ مالية لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.