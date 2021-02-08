انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتفع جوي ورياح وارتفاع بالحرارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 ودرجات المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، وحذرت من تساقط الشبورة المائية على العديد من الطرقات، مطالبةَ السائقين بتوخي الحذر، وأشارت إلى ظاهرة الشبورة مستمرة حتى يوم الجمعة القادم ونهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 ودرجات المتوقعة

وأشارت الهيئة العامة للأصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات حتى يوم الجمعة القادمة، مع تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، تزامناً مع وجود مرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا، وأافت أن الطقس يكورن بارد وشديد البرودة ليلاً.

وحول حالة الطقس اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 فقد جاءت على النحو التالي.

الطقس يكون دافئاً على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

ودافئ على السواحل الشمال الشمالية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وافئ على جنوب سيناء واعتدال حركة الرياح.

دافئ على جنوب وشمال الصعيد والرياح معتدلة.

شبورة مائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة من تعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

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وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 26 14 الإسكندرية 24 14 طنطا 26 14 شبين الكوم 26 14 السلوم 24 11 المنيا 27 9 بني سويف 27 9 أسيوط 26 9 سوهاج 28 10

وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المدن المصرية في تقرير الأرصاد التالي.