أخبار مصرية

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

0 نشر
حسن يونس 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021، والذي شهد حالة من الإستقرار الملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، ومنذ انتهاء الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، وجاء هذا الإستقرار فس أسعار الذهب اليوم نتيجة استقرار سعر الأوقية عالمياً.

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة 2

كما استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التأرجح الكبير عالمياً ومحلياً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الجرام الأكثر تداولاص من عيار 21 نحو 794 جنيه، مع اختلاف الأسعار في محلات الصاغة من محل إلى آخر.

وجاء سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وفق ما يلي

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة 3

الوحدة سعر الجرام بالجنية المصري
عيار 24 من 907 إلى 910
عيار 22 من 832 إلى 834
عيار 21 من 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
سعر الذهب عيار 14 529 إلى 531
أسعار الذهب عيار 12 من 454 إلى 455
سعر الأوقية 28,221 إلى 28,292
سعر جنيه الذهب 6,352 إلى 6,368
سعر كيلو الذهب 907,429 إلى 909,714

هذا وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 26 دولار للأوقية، ليصل الإنخفا إلى 1.2% تقريباً، مما أثر على الأسعار في مصر، وتشهد أسعار الذهب في مصر والعالم تغيرات لحظية بحسب المستجدات العالمية والمحلية وحركة البيع والشراء وأسعار العملة الخبراء.

اقرأ أيضاً:

وتوقع الخبراء انخفاض ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع انخفاض أعداد إصابات كورونا عالمياً وانحسار الموجة الثانية، وظهور العديد من اللقاحات.

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة 4

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا