سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021، والذي شهد حالة من الإستقرار الملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، ومنذ انتهاء الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، وجاء هذا الإستقرار فس أسعار الذهب اليوم نتيجة استقرار سعر الأوقية عالمياً.

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021

كما استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التأرجح الكبير عالمياً ومحلياً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الجرام الأكثر تداولاص من عيار 21 نحو 794 جنيه، مع اختلاف الأسعار في محلات الصاغة من محل إلى آخر.

وجاء سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وفق ما يلي

الوحدة سعر الجرام بالجنية المصري عيار 24 من 907 إلى 910 عيار 22 من 832 إلى 834 عيار 21 من 794 إلى 796 عيار 18 681 إلى 682 سعر الذهب عيار 14 529 إلى 531 أسعار الذهب عيار 12 من 454 إلى 455 سعر الأوقية 28,221 إلى 28,292 سعر جنيه الذهب 6,352 إلى 6,368 سعر كيلو الذهب 907,429 إلى 909,714

هذا وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 26 دولار للأوقية، ليصل الإنخفا إلى 1.2% تقريباً، مما أثر على الأسعار في مصر، وتشهد أسعار الذهب في مصر والعالم تغيرات لحظية بحسب المستجدات العالمية والمحلية وحركة البيع والشراء وأسعار العملة الخبراء.

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وتوقع الخبراء انخفاض ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع انخفاض أعداد إصابات كورونا عالمياً وانحسار الموجة الثانية، وظهور العديد من اللقاحات.