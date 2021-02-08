سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وخبراء يتوقعون أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021، والذي شهد حالة من الإستقرار الملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، ومنذ انتهاء الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، وجاء هذا الإستقرار فس أسعار الذهب اليوم نتيجة استقرار سعر الأوقية عالمياً.
سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021
كما استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التأرجح الكبير عالمياً ومحلياً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الجرام الأكثر تداولاص من عيار 21 نحو 794 جنيه، مع اختلاف الأسعار في محلات الصاغة من محل إلى آخر.
وجاء سعر الذهب مباشر اليوم في مصر 8 فبراير 2021 وفق ما يلي
|الوحدة
|سعر الجرام بالجنية المصري
|عيار 24
|من 907 إلى 910
|عيار 22
|من 832 إلى 834
|عيار 21
|من 794 إلى 796
|عيار 18
|681 إلى 682
|سعر الذهب عيار 14
|529 إلى 531
|أسعار الذهب عيار 12
|من 454 إلى 455
|سعر الأوقية
|28,221 إلى 28,292
|سعر جنيه الذهب
|6,352 إلى 6,368
|سعر كيلو الذهب
|907,429 إلى 909,714
هذا وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 26 دولار للأوقية، ليصل الإنخفا إلى 1.2% تقريباً، مما أثر على الأسعار في مصر، وتشهد أسعار الذهب في مصر والعالم تغيرات لحظية بحسب المستجدات العالمية والمحلية وحركة البيع والشراء وأسعار العملة الخبراء.
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وتوقع الخبراء انخفاض ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع انخفاض أعداد إصابات كورونا عالمياً وانحسار الموجة الثانية، وظهور العديد من اللقاحات.
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