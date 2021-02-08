وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب اليوم ..وغدا مناقشة تعديلات قانون المرور

تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين، الاستماع لبيان وزيرة التخطيط هالة السعيد، في ضوء مواصلة البرلمان لاستدعاء وزارء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، علي أن تشهد جلسة الغد الثلاثاء مناقشة تعديلات قانون المرور.

وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب

وببداية جلسة أمس قام رئيس المجلس أحال مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة، كما أحال مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ إلي اللجنة التشريعية، والتى بدأت مناقشتها من عصر الأحد، ومرحج أن يتم مناقشتها بالجلسة العامة خلال الإسبوع الجاري.

كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح النائب الراحل اللواء سعد الجمال، فيما أتيحت الفرصة للأعضاء لنعيه، وأعلن المستشار حنفي جبالي، أن المجلس ينتظر إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال، و بعد ذلك سيتم إعلان خلو مقعده، ليتم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لتعلن عن بديله في القائمة الاحتياطية.

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و بمناقشات بيان وزير الإتصالات كشف أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن 32% هي نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن مستقبل وطن في مناقشات بيانات الوزراء، مؤكدا أنها نسبة لا تتماشى مع عدد الأعضاء بالمجلس ردا على انتقادات بعض النواب بأن أعضاء الحزب يحصلون على النسبة الأكبر للحديث والتعليق على بيانات الوزراء.

وأشار إلى أن النائب الذي تناول هذا الأمر فى إشارة للنائب هشام الجاهل، تحدث 6 مرات تعقيبا على الوزراء، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتح لـ280 نائبا عن حزب مستقبل وطن.، فيما أشاد بحرص رئيس مجلس النواب، على مراعاة كافة التيارات والاتجاهات السياسي.