أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة يعقد سامح شكرى، وزير الخارجية اجتماعا ثلاثيا مع أيمن الصفدى وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، فى إطار آلية التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق. القاهرة يُعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والذى جاء بمبادرة مشتركة لمصر والأردن لمناقشة التطورات التى تشهدها المنطقة وبحث تعزيز التضامن العربى والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية. الدوحة يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بطل أفريقيا مع فريق بايرن ميونخ الألمانى بطل أوروبا فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن على فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية. القاهرة تسير "مصر للطيران" 43 رحلة جوية خارجية وداخلية لنقل 3757 راكبا لجهات مختلفة. القاهرة يبدأ تلقى طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٍ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. القاهرة يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو تدريبات؛ استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة. نيقوسيا تبدأ قبرص المرحلة الثانية من تخفيف التدابير الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

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