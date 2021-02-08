حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: لا تخافوا من التغيير والمغامرة ، أعمالك واتصالاتك تزدهر وتشهد على تحقيق أحلامك

عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين ، عليك أن تستمتع بالاستمتاع بها.

صحياً: لا تحاول الابتعاد عن مرافقة الآخرين في الأحداث الرياضية التي تكلف التضحية.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: لا تدع الأحداث تمر مرور الكرام خاصة إذا لم تكن واثقاً من قدراتك.

عاطفياً: عليك التحلي بالهدوء واليقظة لتتمكن من مواجهة شريكك بحججك المقنعة.

صحياً: التقليل من المجهود المبذول يريحك من آلام الظهر ، لذا تجنبها قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: يمكنك العثور على اسمك في قائمة الشرف أو قائمة المرشحين للمناصب العليا أو للترقيات.

عاطفياً: سماءك العاطفية سعيدة وبعض الأشياء تتحسن تدريجياً كما يحلو لك.

صحياً: مقاومة الإغراء لدفعك للإفراط في تناول الطعام هو أمر إيجابي يجسد مصلحتك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: الكثير من الأخبار الجديدة والسعيدة التي تسمعها اليوم في مجال نشاطك.

عاطفياً: لا تخافي من إخبار حبيبك بالحقيقة عن مشاعرك ، لأنه يشاركك نفس المشاعر ويغرس ثقته فيه.

صحياً: يمكن للطبيب فقط أن يصف العلاج الصحيح لأي ألم تعاني منه. لا تهمل صحتك أبدًا

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: يجب أن تكون أكثر انفتاحًا في مجالك ومعرفة الجديد من أجل تقديم المزيد

عاطفياً: ليس لديك علاقة تفهمها ولن تستمر. لا تدخل المجهول بينما يغرق الظلام

صحياً: لا تهمل كل ما يخبرك به أصدقاؤك عن صحتك ، فأنت فقط الخاسر

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: الظروف المواتية لليوم ستساعدك كثيراً ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إهمال الإنجازات الأخيرة.

عاطفياً: لا تقع فريسة لغيرة قاتلة لأن هذه هي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما كانت كبيرة أو كبيرة.

صحياً: انتبه لكل ما يقدم لك وتجنب ما يحتوي على مواد دهنية.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: الحوار والمناقشة أفضل طريقة لاتخاذ القرارات الصحيحة التي ستفيدك في مهنتك.

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك من جميع الجهات ، وهذا يمهد الطريق لمستقبل أفضل بينكما.

صحياً: مهما حاولت التخلص من السمنة دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة ، فلن تحصل على النتائج التي تريدها.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: لديك الفرصة لتنسيق وتسوية القضايا المهنية. يمكنك الوصول إلى وجهات نظر مشتركة مع الآخرين

عاطفياً: يوم تزداد فيه العلاقة الحميمة مع شريكك ، لكن التغييرات الجذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو تواصل أكثر إيجابية.

صحياً: اختر من بين المشاريع المقدمة لك ما تعتقد أنه الأكثر ملاءمة لتحسين صحتك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: يمثل هذا اليوم موقفًا أقل وضوحًا وأكثر صعوبة من ذي قبل ، ومع ذلك تجد أنه يمكنك التقدم بخطوات واثقة جدًا.

عاطفياً: يفاجئك شريكك بعرض رائع يقدمه لك فتقبله وتقرر تطبيقه في حياتك اليومية.

صحياً: حاول ألا تتخلى عن التمارين اليومية المفيدة لرقبتك وظهرك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: عليك القيام بعمل متأخر ، وحاول الجمع بين القديم والجديد ، حتى لا تقع ضحية تراكم العمل.

عاطفياً: لا تتردد في تقديم المساعدة لشريكك ، خاصة وأن ما يواجهه هو أخطر مما تعتقد ، فكن قريبًا منه

صحياً: لا تدع الآخرين يستفزونك لإثارة أعصابك ، خاصة أولئك الذين يعرفون حقيقة حالتك الصحية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: سينجح حيث لا يستطيع الآخرون بناء جسور التعاون. أنت أفضل وأذكى مرشح لمفاوضات معينة

عاطفياً: أنت متفائل بشأن علاقتك بشريكك وتشعر أنك وجدت الشخص المناسب لقضاء حياتك معه.

صحياً: إذا كنت ترغب في المشي كل صباح في الصباح ، فمن المستحسن تجنب البرد قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9/2/2021

مهنياً: قم بحماية مشاريعك اليوم ولا تتراجع لأن الجميع يدفعك لاتخاذ قرارات صعبة.

عاطفياً: لا تدع الشك يؤثر على علاقتك بشريكك وسيقودك إلى النقطة التي لا تريد تحقيقها.

صحياً: قد يأتي وقت تشعر فيه أن العلاج مفيد لصحتك.