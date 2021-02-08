رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص قطعتي أرض بدمياط لإقامة عمارات سكنية عليهما

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، القرار رقم 269 لسنة 2021 بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية حوض تل وردة بشطا- خلق مجمع المحاكم بدمياط- مركز دمياط- محافظة دمياط، بالمجان لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية عليهما. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصدر اليوم الاثنين.

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