مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 7 لسنة 2021 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أندرو فايز نان لوقا ميخائيل من مواليد القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 1999 / وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصدر اليوم الاثنين.

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