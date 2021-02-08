نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التصويت للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح منذ قليل، باب التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.