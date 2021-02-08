أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 8 فبراير داخل المجمعات الاستهلاكية.. "تعرف عليها"

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021، استقرت داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل على تقديم السلع الأساسية بمبلغ مخفض مقارنة بالأسواق المصرية لتتخفيف من على كاهل المواطن المصري.

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بشكل مستمر عبر محرك البحث الشهير "جوجل" لمطالعة آخر الأسعار التي تم رصدها في المجمعات الاستهلاكية.