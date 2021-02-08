أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 8 فبراير داخل المجمعات الاستهلاكية.. "تعرف عليها"

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021، استقرت داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل على تقديم السلع الأساسية بمبلغ مخفض مقارنة بالأسواق المصرية لتتخفيف من على كاهل المواطن المصري.
يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بشكل مستمر عبر محرك البحث الشهير "جوجل" لمطالعة آخر الأسعار التي تم رصدها في المجمعات الاستهلاكية.
أسعار الخضروات اليوم
سجل سعر كيلو الطماطم 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.
سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
استقر سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة داخل المجمعات الاستهلاكية تقدم بأقل سعر متداول في الأسواق، لتحمل العديد من الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية
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