الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة.. عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم الإثنين، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:
• الرئيس #السيسي يصطحب أعضاء #الحكومة في جولة تفقدية بمنطقة عزبة #الهجانة
• #رئيس_الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
• #تونس ترفع أسعار الوقود 2% للمرة الأولى منذ عامين
• #فيضانات_الهند: عشرات المفقودين بعد تحطم سد "أوتارخاند"
آراء وتحليلات دولية
• هل تنجح #الكونغو في قيادة أزمة "سد النهضة" لبر الأمان؟
• دلالات خطاب السياسة الخارجية الأول لـ "#بايدن"
استطلاع اليوم
• 43.1% من الطلاب بالتعليم قبل الجامعي يشاهدون #القنوات_التعليمية الخاصة بوازة التربية و#التعليم خلال العام الدراسي الحالي
إنفوجرافيك
• #الدعم_النقدي في الموازنة العامة
مؤشرات وتحليلات
• تحليل موقف #مصر في #مؤشر_علوم_البيانات 2020
• تراجع الطلب العالمي على #المجوهرات والحلي الذهبية في عام 2020
إصدارات ونشرات
• تثليث البيانات (تقرير)
رؤى ومقالات
• د. جمال عبدالجواد يكتب: نهاية العولمة وبداية التنافس الثلاثي على قيادة العالم
عروض "كتب وتقارير"
• التخطيط الاستراتيجي: كيف تحصل على أقصى قيمة باتباع استراتيجية أعمال فعالة (ترجمة: بسمة ياسين - مجموعة النيل العربية، 2020)
• مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء (تقرير)
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