عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد .
وأضاف الدكتور تاج الدين - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - أننا "بالفعل وصلنا حاليا إلى مرحلة الانخفاض في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء الحالات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة أو حتى الإصابات خارج الإطار" .
وأكد أنه خلال شهري (ديسمبر ويناير) كانت هناك إصابات كثيرة بالفيروس حتى وصلنا إلى مستوى الاستقرار ثم الانخفاض، مطالبا الجميع بضرورة الاستمرار في اتباع الأساليب الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس .
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