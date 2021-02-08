وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يناقشان تكامل منظومتي التعليم ما قبل الجامعي...

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والتي منها تكامل مسيرة الطالب التعليمية منذ التحاقه بأول مرحلة في سلم التعليم الابتدائي وحتى تخرجه سواء من المسار الأكاديمي الجامعي أو التكنولوجي الجامعي أو الفني، وذلك على مستوى المناهج وطرق التدريس وآليات القياس والتقويم وربط منظومة التعليم الأساسي الحديثة بالتخصصات الجديدة وبمنظومة تحديث المناهج الدراسية التي تعكف عليها لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بمنظومة التعليم المصرية وخاصة فيما يتعلق بتدريس مهارات القرن الواحد والعشرين لمختلف المراحل العمرية بالمدارس والجامعات والاهتمام بمنظومة اكتشاف النابغين والموهوبين ورعايتهم في مراحل التعليم المختلفة من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كما لا يخفى الدور الذي يقوم به بنك المعرفة المصري بالاهتمام بطلاب وخريجي الجامعات المصرية، وذلك من خلال مجموعة الدوريات والكتب وقواعد البيانات والحلول التي تقدم للباحثين والطلاب والمعلمين والمهنيين والتي تمكنهم من الوصول بصوره كاملة ووافية إلى مصادر المعرفة العالمية في العلوم والتكنولوجيا والطب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وذلك من خلال منصة بنك المعرفة المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم، ولذلك فإن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات؛ لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية كما زادت عدد ساعات الجرعة العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نطاق الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للمجتمع الاكاديمي في مصر ولسائر القطاعات تقدم الدعم التدريبي؛ لمساعدة الباحثين المصريين على نشر المقالات في جميع التخصصات مع الدعم التحريري في الدوريات العالمية، فضلا عن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها بنك المعرفة لرفع مستوى قدرات أعضاء هيئات التدريس وذلك للحصول على خريج يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، والتي تغطي كليات الهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وكليات التربية لتخريج أعضاء هيئة تدريس ومعلمين مؤهلين يقوموا بالتدريس بأحدث تكنولوجيات والمعايير الدولية في التعليم.