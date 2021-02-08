تدهور الحالة الصحية لـ الفنان علي حميدة بعد خروجه من المستشفى

تساءل العديد من جمهور الفنان علي حميدة عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد خروجه منذ أيام من مستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج بمنزله في مدينة مرسى مطروح.

الحالة الصحية للفنان علي حميدة

تدهورت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعد خروجه من المستشفى، حيث أنه يعاني من ورم سرطاني في الكبد والمرارة وانتقل إلى رئتيه.

كشف مصدر مقرب للفنان علي حميدة في تصريحات صحفية، عن المعاناه التي يعيشها "حميدة" خلال تلك الفترة، حيث أن حالته الصحية ليست مستقرة ويعاني من صعوبة في الحديث وتناول الطعام.

إصابة علي حميدة

خرج الفنان علي حميدة منذ أيام، من المستشفى بأمر من الأطباء بخروجه من غرفته بالمستشفى وعوته إلى منزله.

وأكد المحيطين به، أنه في حالة إعياء شديدة، وهو ما جعل فكرة خروجه من المستشفى أمرًا غريبًا خاصة أنه عانى وجعًا شديدًا في الرئة والكبد خلال الفترة القليلة الماضية.

وزارة الصحة تستجيب لمناشدة علي حميدة

وكانت قد وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعلاج الفنان علي حميدة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.

وتم التواصل مع الفنان علي حميدة ونقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.

وكان علي حميدة قد أعلن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة، ووقتها كان يعالج في مستشفى مطروح العالم، وأوضح باكيا أنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج.

ومن جانبها قالت "نورا" ابنة شقيقة المطرب على حميدة: خالى من 4 شهور لم يأت إلى مرسى مطروح، ومنذ أسبوع طلبنا واخدناه وجه مرسى مطروح، ولقينا حالته متدهورة بعد شعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، واصطحبناه إلى مستشفى بمرسى مطروح.

يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.