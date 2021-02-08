مواعيد مباريات اليوم.. مواجهة نارية بين الأهلي والبايرن ميونخ

تقام اليوم الأثنين مباريات في عدد من الدوريات المختلفة وإليكم ابرز المواجهات اليوم.

تقاد مباراة سيراميكا كيلوبترا أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بينما يدخل فريق سموحة مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً علي إستاد الإسكندرية في إطار الأسبوع الثاني عشر في الدوري الممتاز.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مباريات الدوري الاسباني

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

تقام مباراة بين فريق ليدزيونايتد وفريق كريستال بالاس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً .يدخل فريق أتيلتيو مدريد أمام فريق سلتافيجو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في بطولة الدوري الاسباني.تقام اليوم الأثنين مباراة تجمع بين النادي الأهلي وفريق بايرن ميونخ الألماني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً،والتي تقام علي ملعب أحمد بن علي.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الأخر يلعب العملاق البافاري البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار.

الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر

ويأمل المارد الأحمر في حصد نتائج جيدة وإسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر منه الكثير علي املاً ان يكتب التاريخ اليوم في صدام قوي أمام بطل ألمانيا.

ويمكنك متابعة المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة دون النايل سات والعرب سات علي القنوات التالية:

كشفت 20Mediaset عن بث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي القمر الصناعي يوتلساب 5.

وأعلنت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل المباراة عبر القمر الصناعي إنتل سات.

كما أكدت شبكة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناتي الكأس 3 HD والكأس 6HD.

وتنقل قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" .

وأكدت DAZN 1 Bar Deutsch HD القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للقاء بين العملاق البافاري والمارد الأحمر عبر ترددها على قمر استرا 1KR.

