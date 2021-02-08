التشكيل المتوقع للنادي الاهلي أمام بايرن ميونخ في كأس العالم

تنتظر الجماهير المصرية والعربية مواجهة مرتقبة ، وتتجه أنظارهم صوب ملعب أحمد بن علي حيث المباراة المرتقبة بين الأهلي ممثل القارة الإفريقية في مونديال الأندية، وبايرن ميونخ ممثل قارة أوربا في مباراة الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم.

وتقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ في تمام الثامنة من مساء اليوم، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتبث قنوات بي ان سبورت المباراة علي القناة المفتوحة بتعليق صوتي للمعلق المصري علي محمد علي، فيما تبث شبكة قنوات الكأس المباراة بتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والبايرن

ومن المتوقع دخول الأهلي بتشكل متغيير عن مباراة الدحيل الماضية، نظرا لما يمتلكه العملاق الألماني من قوة هجومية كبيرة:

وينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي منذ بداية المباراة، وقد يلجأ موسيماني إلي ورقة كهربا بسبب خطورتة الهجومية داخل أرض الميدان والتي سوف تفيد الأهلي أمام دفاعات بايرن ميونخ، وفي حال إعتماد موسيماني علي ثلاثي خط وسط مكون من حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، سيكون الإعتماد علي كهربا في الخط الأمامي بجوار محمد مجدي قفشة.

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع : محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط : أليوديانج - عمرو السولية - حمدى فتحى.

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

وأعلنت قنوات BeIN sport بث المباراة عبر ترددها المفتوح بالإضافة للقنوات المشفرة بتعليق صوتي للمعلق علي محمد علي.

وأكدت مجموعة قنوات الكأس بث أحداث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم عبر قناتها المفتوحة بجانب قنوات الشبكة المشفرة بتعليق صوتي من ضمنهم أحمد الطيب.

تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات

ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة BeIN sport عبر التردد:

- التردد: 11054،12765

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021

و يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي العرب سات:

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي النايل سات :

- التردد: 12245.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وينتظر تيجريس المكسيكي الفائز من مواجهة اليوم في نهائي مونديال الأندية بعد تغلب بطل المكسيك علي بالميراس.