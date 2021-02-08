"الضحك له حدود".. شوبير يهاجم رضا عبدالعال لهذا السبب

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على رضا عبدالعال مدرب نادي طنطا السابق، وذلك بعدما اتهم المدربين في الكرة المصرية بانتمائهم لجماعة "الأخوان المسلمين" الإرهابية.
وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "إحنا بنحب خفة دم الكابتن رضا عبد العال، لكن يا كابتن رضا لما نتهم الناس بإنهم إرهابيين، يجب أن يكون عندك دليل وقدمه، وسنكون جميعا معك ونسير خلفك".
وأكمل شوبير: "هنا يا كابتن رضا الهزار والضحك لهما حدود، أنا لم أتحدث عنك كمدرب، مضيفًا: "أكل عيش الناس، مش هزار، قدم لنا دليل يا كابتن رضا".
واختتم شوبير: "إحنا في دولة شديدة وتقيلة وكبيرة، عليك الاعتذار الفوري، وماينفعش تطلع تكرر الكلام ده في موضوعات مشابهة".
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