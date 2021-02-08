قرار جمهورى بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للمركزى للتعبئة والإحصاء

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.





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