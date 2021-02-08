الطفلة رانسى رأفت تجرى حوارًا مع البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبث الحوار على قناة سى تى فى.

رانسى رأفت موهوبة فى الترنيم والإذاعة من نجع حمادى،. كانت ضيفة فى برنامج من يجدها على قناة ctv وقالت فى الحلقة إنها نفسها تقابل البابا تواضروس وبالفعل استضافها البابا فى المقر البابوى.

واستمع قداسته لمجموعة من الترانيم والألحان منها، وكان مشجعًا لها وأجرت معه حوارًا تليفزيونيًا.