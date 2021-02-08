صور.. شوقى وعبدالغفار يناقشان تكامل منظومتى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالى، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والتى منها تكامل مسيرة الطالب التعليمية منذ التحاقه بأول مرحلة فى سلم التعليم الابتدائى وحتى تخرجه سواء من المسار الأكاديمى الجامعى أو التكنولوجى الجامعى أو الفنى، وذلك على مستوى المناهج وطرق التدريس وآليات القياس والتقويم وربط منظومة التعليم الأساسى الحديثة بالتخصصات الجديدة وبمنظومة تحديث المناهج الدراسية التى تعكف عليها لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.





وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بمنظومة التعليم المصرية وخاصة فيما يتعلق بتدريس مهارات القرن الواحد والعشرين لمختلف المراحل العمرية بالمدارس والجامعات والاهتمام بمنظومة اكتشاف النابغين والموهوبين ورعايتهم فى مراحل التعليم المختلفة من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كما لا يخفى الدور الذى يقوم به بنك المعرفة المصرى بالاهتمام بطلاب وخريجى الجامعات المصرية، وذلك من خلال مجموعة الدوريات والكتب وقواعد البيانات والحلول التى تقدم للباحثين والطلاب والمعلمين والمهنيين والتى تمكنهم من الوصول بصوره كاملة ووافية إلى مصادر المعرفة العالمية فى العلوم والتكنولوجيا والطب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وذلك من خلال منصة بنك المعرفة المصرى. ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن المعلم المدرسى أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم، ولذلك فإن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالى فيما يتعلق برفع المستوى المهارى والمهنى للمعلم فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات؛ لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية كما زادت عدد ساعات الجرعة العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية فى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمراحلها المختلفة. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نطاق الخدمات التى يقدمها بنك المعرفة للمجتمع الاكاديمى فى مصر ولسائر القطاعات تقدم الدعم التدريبي؛ لمساعدة الباحثين المصريين على نشر المقالات فى جميع التخصصات مع الدعم التحريرى فى الدوريات العالمية، فضلا عن البرامج والدورات التدريبية التى يقدمها بنك المعرفة لرفع مستوى قدرات أعضاء هيئات التدريس وذلك للحصول على خريج يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى مصر والخارج، والتى تغطى كليات الهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وكليات التربية لتخريج أعضاء هيئة تدريس ومعلمين مؤهلين للتدريس بأحدث التكنولوجيا والمعايير الدولية فى التعليم.

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