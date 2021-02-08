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اليوم.. مراسم صلاة الجنازة على جثمان جورج بباوى

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مينا أشرف 2021-02-08 09:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين، مراسم صلاة الجنازة على جثمان العلامة اللاهوتى الدكتور جورج حبيب بباوى، فى كنيسة العذراء مريم والقديس مارمرقس فى إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تقام الصلاة برئاسة أسقف الكنيسة القبطية فى إنديانا، الأنبا سارافيم فى تمام الساعه 12 ظهرا بتوقيت أمريكا، 7 مساء بتوقيت القاهرة بحضور محدود نظرا لظروف وباء كورونا.

يعقب الصلاة دفن الجثمان بمقابر الأسرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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