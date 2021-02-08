افتتاح جلسة البرلمان للاستماع لبيان وزيرة التخطيط

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم عرض ملاحظات النواب، وتعاود وزيرة التخطيط التعقيب على تلك الملاحظات، ليحال بعدها الييان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية.